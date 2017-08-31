Лавров предостерег Тиллерсона от усиления санкций и военных действий против КНДР

Дальнейшее усиление санкций в отношении Северной Кореи Москва «считает контрпродуктивным и опасным», говорится с сообщении российского МИДа по итогам телефонного разговора министра Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Эта позиция была доведена до Вашингтона.

Лавров подчеркнул, что в решении северокорейской проблемы нет альтернативы политико-дипломатическим методам, отметил «необходимость воздерживаться от любых шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями».

Главы внешнеполитических ведомств сошлись во мнении, что последний ракетный пуск КНДР «стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН».

Запуск ракеты средней дальности «Хвасон-12» состоялся 29 августа, ее траектория впервые пересекла территорию Японии. Сразу после этого в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность усилить давление на Пхеньян. Трамп заявил, что не исключает любых вариантов решения проблемы. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал запуск «Хвасон-12» «прелюдией к сдерживанию Гуама».