Путин обратил внимание губернатора Ярославской области на проблемы в регионе

Российский президент Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым обратил его внимание на ряд проблем в регионе, среди которых газификация.

Президент передал в ходе встречи губернатору зеленую папку, в которой собраны жалобы жителей региона, полученные при подготовке к прямой линии с президентом. «Ничего такого сверхъестественного в обращениях граждан Ярославской области нет, но я все же прошу вас обратить внимание на некоторые вещи, которые людей беспокоят. Здесь и здравоохранение, здесь и больница в наукограде Борок, родильный дом в Ростове, аварийное ветхое жилье, газификация», - заявил президент. Одной из основных проблем Путин также назвал вопрос своевременной выплаты зарплат.

Путин поручил губернатору разобраться с этими проблемами и позже доложить о результатах.