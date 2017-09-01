Путин проведет «всероссийский открытый урок» 1 сентября

Президент России Владимир Путин 1 сентября прибудет в Ярославль, где примет участие во всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»», - сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. «Президент пообщается там с молодыми людьми, будет всероссийский открытый урок», - уточнил он.

Тема урока обозначена как «Россия, устремленная в будущее». Во всероссийском открытом уроке примут участие более 1 млн учащихся и педагогов, запланировано общение в режиме телемоста со школьниками из различных регионов страны. В форуме принимают участие в основном школьники старших классов. Песков уточнил, что ежегодный форум, проводимый под общим названием «Будущие интеллектуальные лидеры России», себя «здорово зарекомендовал, туда приезжают детишки со всей страны».

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» пройдет в Ярославле с 1 по 4 сентября. В нем, как ожидается, примут участие более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие. Со стороны бизнеса участниками форума станут представители таких компаний, как Ростех, Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Росатом, «Р-Фарм», Ростелеком, Mail.Ru Group, РЖД, Роснано, Курчатовский институт, Роскосмос, Россвязь, Россети.

В ходе рабочей поездки в Ярославскую область Путин, как ожидается, проведет беседу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Мироновым, который примет участие в предстоящих региональных выборах. Будет «достаточно плотное общение в разных ипостасях», пообещал Песков.