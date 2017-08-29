«Коммерсантъ» узнал о планах Путина провести открытый урок в школе 1 сентября

Провести открытый урок в одной из школ Ярославля президент России Владимир Путин планирует 1 сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к кремлевской администрации, и высокопоставленного представителя самого аппарата. Еще один собеседник в АП рассказал, что Путин собирается побывать в новой школе, а после этого принять участие в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». На это мероприятие, по его словам, соберутся «талантливые школьники, которым помогают определиться с будущей работой представители высокотехнологичных компаний, таких как «Роскосмос», «Росатом», НИЦ Курчатовский институт».

В День знаний Путин ежегодно посещает региональные школы. В 2016 г. он приезжал во Владивосток, до этого – в созданный по его инициативе образовательный центр «Сириус» в Сочи. Здесь же в конце июля этого года президент в прямом эфире программы «Недетский разговор с Владимиром Путиным» отвечал на вопросы школьников. Ранее собеседники «Ведомостей» отмечали, что проблемы молодежи могут стать одной из главных тем президентской повестки-2018.

Предстоящий открытый урок пройдет накануне единого дня голосования, когда в России будут выбирать 16 глав регионов, включая ярославского губернатора, а также перед стартом самой президентской кампании. Официально она начнется зимой. По данным издания, во время урока Путин может поднять тему будущего России.