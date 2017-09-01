Синоптики предупредили о надвигающемся на Курилы тайфуне

Тихоокеанский тайфун Sanvu 3 сентября приблизится к Курильским островам, сообщает сахалинская Гидрометеослужба.

«Его центр пройдет по океану на северо-восток вблизи Курильских островов. Днем 3 сентября на юге гряды ожидается очень сильный дождь, а вечером и в ночь на 4 сентября ветер усилится до 33-38 м/с (ураган). В Северо-Курильском районе усиление ветра до урагана ожидается 4 сентября», — говорится в сообщении.

На Сахалин тайфун существенного влияния не окажет.