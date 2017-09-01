Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве

25% россиян никогда не бывали в Москве. Хотя бы раз в столице побывали 66% респондентов. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение». Большинство россиян считают Москву «просто большим городом» (67%), а не «воплощение всего лучшего, что есть в России» (25%).

33% опрошенных испытывают по отношению к Москве положительные эмоции, 19% граждан России - отрицательные. Безразлично к Москве относятся 45% респондентов. За последние год-два у большинства опрошенных (77%) отношение к Москве не изменилось, 10% сообщили об улучшении, столько же (10%) - об ухудшении.

Большинство опрошенных считают, что в Москве «у людей есть работа, больше возможностей, чем в других местах». Те, кто отрицательно относятся к столице, считают, что «Москва живет слишком зажиточно по сравнению с остальной страной» (11%), «в Москву из регионов идут все финансовые потоки» (8%).

Большинство (77%) респондентов, не живущих в Москве, не хотели бы переезжать в столицу, мечтают об этом 12%. По мнению 69% опрошенных, москвичи живут лучше, чем остальные россияне (хуже - 1%, так же - 21%).

66% россиян считают, что москвичи отличаются от жителей других российских городов (25% респондентов противоположного мнения). Среди отличий многие опрошенные называют высокий уровень жизни, хорошую работу москвичей (27%), высокомерие и заносчивость (11%), а также грубость, наглость, агрессивность (5%) и особый менталитет, образ жизни (6%).

Опрос проводился 26-27 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России.