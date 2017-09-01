«Страна.ua» рассказала о рожденном в России трехлетнем сыне Януковича

У бывшего президента Украины Виктора Януковича на территории России приблизительно три года назад якобы родился сын, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua». Ребенок появился на свет вскоре после того, как Янукович покинул Украину.

Пресс-служба Януковича ранее опровергала информацию немецкого издания Spiegel о том, что он после 45 лет брака оформил развод с женой Людмилой и состоит в отношениях с сестрой своей бывшей кухарки.

«Как стало известно "Стране" из источников в окружении Януковича, 67-летний Виктор Федорович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет», - сообщает украинское издание. По мнению СМИ, гражданской супругой политика является Любовь Полежай. Она родила в России в 2014 г. «Получается, что покинула она Украину после событий на майдане, будучи уже на сносях», — пишет «Страна.ua».

У Януковича от брака с первой женой Людмилой родились два сына: Александр и Виктор. Виктор Янукович погиб в 2015 г. во время ледовых автогонок на озере Байкал, напоминает издание. Бывшая супруга Януковича Людмила на данный момент проживает в Крыму, пишет СМИ.