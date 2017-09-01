Пучков: быть министром легче, чем спасателем

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что министром быть легче, чем профессиональным спасателем и пожарным, передает ТАСС.

«Быть министром чуть легче, чем спасателем», - сказал он, отвечая на вопрос одного из учеников петербургской общеобразовательной школы № 484, известной как Школа пожарных кадетов.

Министр отметил, что основная задача руководителя МЧС - создать комфортные условия для реагирующих подразделений. «Необходимо, чтобы была новая техника, экипировка, оснащение, хорошие взаимоотношения в коллективе, условия для труда и отдыха и, конечно же, достойная заработная плата. Этим я, коллегия и все мои коллеги занимаемся ежедневно», - пояснил он школьникам.

По его словам, быть министром очень сложно, ответственно и крайне интересно. «Главная цель нашей работы - это помощь человеку в беде, каждый, кто оказался в сложной жизненной ситуации, должен получить квалифицированную помощь», - заявил министр.