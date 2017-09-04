МИД России не будет спешить с ответом на действия США

Россия не будет спешить с ответом на закрытие ее дипломатических объектов в США, «это требует определенного осмысления», заявил замруководителя МИД России Сергей Рябков.

По его словам, «сложно в ситуациях, когда сталкиваешься с хулиганами, как-то представить себе, какова должна быть реакция», но он пообещал «найти эту реакцию».

Россия не должна уподобляться США в случае принятия ответных мер на «осмотры» дипмиссии, считает он: «Я хочу еще раз сказать, что уже почти 40 волн американских санкций прошло, уже почти 400 российских организаций под санкциями и 200 российских граждан. Это не значит, что мы подвели под наши "санкции", под наши контрмеры 400 американских организаций, потому что понятно, что, наверное, это было бы в противовес, во вред нашим же собственным интересам и никакой политической службы нам не сослужило бы».

Рябков подчеркнул, что в российском МИДе расценивают не как инспекции, а именно как обыски действия американской стороны в отношении дипломатической недвижимости России в США.