Генпрокурор Украины: заказчик убийства Вороненкова находится в России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что заказчик убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова «причастен» к российским преступным кругам и сейчас находится в России.

«Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, которая привела нас к пониманию, кто заказчик и кто исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны. Заказчик находится на территории Российской Федерации. Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами», - сказал Луценко на пресс-конференции.

Генпрокурор добавил, что в основном исполнителями убийства были граждане Украины: «Тех, на кого у нас были доказательства, задержали».

Ранее заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что расследование убийства Вороненкова почти завершено.