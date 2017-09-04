В Кремле назвали резонансным дело Кирилла Серебренникова

Дело режиссера Кирилла Серебренникова является резонансным, но до судебного решения Кремлю нечего добавить к тому, что уже было сказано по этой теме. Об этом заявил в понедельник, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идет следствие, у следствия есть к обвиняемому вопросы - именно обвиняемому, не виновному. Виновным его может назвать только суд», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В понедельник Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда о домашнем аресте Серебренникова, обвиняемого в организации хищения не менее 68 млн руб., до 19 октября. В ходе судебного заседания защита добивалась освобождения режиссера из-под домашнего ареста под залог, обвинение настаивало на необходимости сохранения наложенной Басманным судом санкции. При этом Серебренникову разрешено покидать квартиру и совершать прогулки в районе проживания с 18.00 до 20.00 мск.