За Серебренникова в Мосгорсуде поручились еще десятки деятелей культуры

Многие деятели культуры изъявили готовность лично поручиться за режиссера Кирилла Серебренникова, заявил его адвокат на заседании суда по апелляции на домашний арест.

В списке, оглашенном адвокатом, в частности, режиссер Марк Захаров, тренер Татьяна Тарасова, актриса Инна Чурикова, актеры Дмитрий Харатьян и Дмитрий Дюжев, режиссер Валерий Тодоровский, актриса Татьяна Друбич, драматург и писатель Юрий Арабов, телеведущий Михаил Ширвиндт.

23 августа за Серебренникова поручились 39 человек, среди которых известные актеры, режиссеры, журналисты и общественные деятели. В том числе: актриса Чулпан Хаматова, певец Филипп Киркоров, журналисты Иван Ургант и Андрей Малахов, директор Большого театра Владимир Урин.

Адвокат в Мосгорсуде также заявил, что Серебренников в 2014 г. настоял на проведении аудита в «Седьмой студии». «В 2014 г. в "Седьмой студии" был организован аудит, на проведении аудита настоял Серебренников, по его инициативе была восстановлена схема финансовой деятельности», – сказал Харитонов.

По его словам, это делалось для «наведения порядка в финансовой деятельности» «Седьмой студии».

«О каком хищении может идти речь, если сам Серебренников настаивает и организует проведение аудита?» – добавил адвокат.