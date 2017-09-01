Исполнитель роли Гэндальфа во «Властелине колец» поддержал Серебренникова

Британский актер сэр Иэн Маккеллен написал письмо в поддержку помещенного под домашний арест режиссера «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я – 78-летний актер театра и кино, наиболее известный за пределами Великобритании как Гэндальф из "Властелина колец", в прошлом году с большой радостью посетил Российскую Федерацию. Из множества мест, которые я посетил… меня больше всего впечатлил московский театр "Гоголь-центр". Работы, которые в нем создаются, и витающую в его стенах атмосферу я считаю образцовыми для подлинного театра…» — приводит агентство слова актера из письма.

Маккеллен не верит, что Серебренников мог совершить то, что способно подорвать успех этого театра. Он был «удивлен и напуган» из-за обвинений, которые были предъявлены Серебренникову.

В письме британский актер призвал всех, кто в состоянии, оказать поддержку Кириллу Серебренникову и дать ему возможность как можно скорее продолжить его жизненно важную работу в кино и, конечно, в неповторимом «Гоголь-центре».

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.