Путин 5 сентября встретится с президентом Мексики

Президент России Владимир Путин 5 сентября проведет рабочую встречу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето «на полях» саммита БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельно завтра запланирована двусторонняя встреча с президентом Мексики Пенья Ньето», - уточнил он. На данный момент Путин принимает участие в саммите БРИКС в китайском Сямэне.

Песков также сообщил, что встреча с премьер-министром Таиланда у российского лидера сорвалась из-за изменений в графике. Однако они имели возможность переговорить в кулуарах саммита. «Они достаточно тепло переговорили и условились завтра также в кулуарах продолжить свое общение», - уточнил Песков.