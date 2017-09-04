Кремль ознакомится с заявлениями Кадырова о событиях в Мьянме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал дать оценку высказываниям главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с событиями в Мьянме, после того как изучит эти заявления.

«Я читал про различные высказывания, которых сейчас много делается. Мы знаем, что мусульмане весьма эмоционально воспринимают эти события в Мьянме, но у меня пока не было времени ознакомиться с ними, я хотел бы сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку», - сказал Песков в понедельник, 4 сентября.

Он также заявил, что лидеры России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси выразили во время встречи в понедельник озабоченность событиями в Мьянме и призвали власти страны взять ситуацию под контроль. По его словам, президенты России и Египта «осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман» (цитаты по «Интерфаксу»).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в видеозаписи прямого эфира Instagram, опубликованной на YouTube, что будет против позиции России, если она поддержит власти Мьянмы, притесняющие мусульман-рохинджа в штате Ракхайн. Он назвал события в Мьянме «невыносимой болью» не только для мусульман, но для всего человечества. «Мне очень много пишут не мусульмане, даже сами буддисты, которые говорят, что это беспредел, что это геноцид», – подчеркнул Кадыров.

В Мьянме в последнее время обострился конфликт между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн.

Ситуация ухудшилась 25 августа, когда боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» напали на пункты полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402, более 18 000 человек покинули страну.