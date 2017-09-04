Начальник управления СКР по Москве опроверг информацию о своем допросе

Руководитель Главного управления СКР по Москве Александр Дрыманов заявил, что в отношении него не проводится никаких следственных действий. Ранее ТАСС сообщил, что в отношении Дрыманова проводятся следственные оперативные мероприятия, в том числе обыски, допросы и очные ставки. При этом агентство городских новостей «Москва» передало, что статус Дрыманова изменен, теперь он проходит в качестве подозреваемого по делу своего заместителя Дениса Никандрова, обвиняемого во взяточничестве.

«Я работаю в штатном режиме, рассмотрел ряд уголовных дел, дал несколько поручений», — сказал Александр Дрыманов в разговоре с РБК. На вопрос о том, изменился ли его статус по делу Никандрова, он подчеркнул: «Я руководитель Главного следственного управления Следственного комитета, вот мой статус».