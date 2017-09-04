WSJ: США будут закупать ракетные двигатели у России до 2025 года

Власти США из-за технических и финансовых проблем вынуждены продлить сроки закупок российских ракетных двигателей РД-180. В частности, сроки продляются до 2025 г. - дольше, чем изначально планировалось, пишет The Wall Street Journal.

Ранее конгресс потребовал отказаться от двигателей РД-180 «по соображениям национальной безопасности». «Власти заявили, что United Launch Alliance - основной поставщик ракетных технологий для Пентагона, - скорее всего, продолжит использовать ускорители Atlas V разработки 90-х гг. с двигателями российского производства ориентировочно до 2024 или 2025 г., или даже до 2028 г.», - уточняет газета.

С помощью российских двигателей на орбиту Земли было доставлено большинство американских спутников. «И это при том, что цены на запуск ракет Falcon 9, произведенных компанией SpaceX, начинаются с менее чем $83 млн для военных, что на 40% ниже традиционных цен на ракеты от United Launch», — отмечает издание.

Высокопоставленные источники в ракетно-космической отрасли США сообщили изданию, что промышленность готовится к возможной нехватке двигателей в будущем, поэтому сейчас США закупают больше РД-180, чем планировалось.