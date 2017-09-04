Сын Хрущева рассказал, почему его отец в 1954 году отдал Крым Украине‍

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей рассказал, почему его отец в 1954 г. принял решение отдать полуостров Крым Украине.

По его словам, если посмотреть на географическую карту, то «Крым пристегнут к Украине». При таком географическом положении решать экономические проблемы и, «самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали», было удобнее, когда Крым принадлежал Украине. «Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же, как передавали многие регионы», — пояснил он телеканалу «112 Украина».

Сергей Хрущев заявил, что в принятом решении нет «никакой политики», ни попыток «ублажить украинскую бюрократию» или сделать «подарок» его маме. «Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда», — добавил он.

Крым был областью в составе РСФСР до 19 февраля 1954 г. Именно в этот день по указу Президиума Верховного совета СССР полуостров был передан в состав Украинской ССР.