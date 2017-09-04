ДНР передаст Нидерландам найденные на месте крушения Boeing 777 останки

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики передаст Нидерландам останки, найденные на месте крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура ДНР отреагировала на опубликованный в средствах массовой информации репортаж гражданина США, корреспондента Патрика Ланкастера, об обнаружении на месте крушения 17 июля 2014 г. Boeing 777, следующего рейсом МН-17, возможных жертв катастрофы», — уточнили в Генпрокуратуре.

По информации ведомства, сотрудники прокуратуры изъяли останки и провели экспертизу. «Результаты экспертизы показали, что часть из них, предположительно, может являться останками человека. В связи с этим Генпрокуратура ДНР в ближайшее время намерена официально обратиться к генеральному прокурору Королевства Нидерландов с готовностью передать в законном порядке данные останки для обследования и последующего приобщения к материалам расследования», — добавили в пресс-службе.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек, выживших нет.