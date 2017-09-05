Кадыров поблагодарил Путина за осуждение насилия в Мьянме

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за осуждение насилия в Мьянме.

«Я благодарю президента России Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль», – написал он в своем Telegram.

«Я неоднократно заявлял, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить приказ любой сложности верховного главнокомандующего и отдать свою жизнь», – добавил он.

В понедельник Кадыров заявил в видеозаписи прямого эфира Instagram, опубликованной на YouTube, что будет против позиции России, если она поддержит власти Мьянмы, притесняющие мусульман-рохинджа в штате Ракхайн. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, – я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц, насильников», – сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал дать оценку его высказываниям, после того как изучит эти заявления. Лидеры России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси выразили во время встречи в понедельник озабоченность событиями в Мьянме и призвали власти страны взять ситуацию под контроль, отмечал Песков. По его словам, президенты России и Египта «осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман» (цитаты по «Интерфаксу»).