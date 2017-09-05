Путин не видит фронды в высказываниях Кадырова о Мьянме

В России каждый человек имеет право на собственное мнение, в том числе и руководители регионов, заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, что он думает по поводу поддержки мусульман Мьянмы главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Никакой фронды со стороны руководства Чечни здесь нет. Прошу всех успокоиться. Все в порядке», – добавил Путин на пресс-конференции в Сямэне по итогам саммита БРИКС.

В Мьянме обострился конфликт, вызванный враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты борются за создание государства на территории штата Ракхайн.

Ситуация ухудшилась 25 августа, когда боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» напали на пункты полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю превысило 400. Из-за вспышки насилия в соседней Бангладеш уже приняли около 90 000 беженцев рохинджа, передавал ТАСС.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси в ходе двусторонней встречи выразили озабоченность событиями в Мьянме. Они «осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман». Песков сообщал, что «оба президента призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль как можно скорее».

В воскресенье возле здания посольства Мьянмы в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку народа рохинджа. В понедельник митинг против «геноцида мусульман» в Мьянме прошел в Грозном, в нем приняли участие более 1 млн человек, сообщали организаторы акции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил в видеозаписи прямого эфира Instagram, опубликованной на YouTube, что что будет против позиции России, если она поддержит власти Мьянмы. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, – я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц, насильников», – сказал он. Позже он поблагодарил Путина за осуждение насилия. Песков пообещал дать оценку его высказываниям, после того как изучит эти заявления.