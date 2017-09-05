МИД России призвал США к сдержанности в отношении ситуации на Корейском полуострове

Москва призывает Вашингтон проявлять сдержанность в отношении ситуации на Корейском полуострове. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Собеседники обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте новых ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна, - отметили в дипведомстве. - Лавров решительно высказался против эскалации военной напряженности в Северо-Восточной Азии».