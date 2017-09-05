Власти Украины хотят переименовать военную операцию в Донбассе

На Украине разрабатывается проект закона о реинтеграции Донбасса. В частности, подготовкой законопроекта занимается администрация президента Украины Петра Порошенко. Определение «антитеррористическая операция» предлагается заменить на определение «операция по обороне Украины». С таким заявлением выступил замминистра Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Операция по обороне Украины», — ответил Грымчак на вопрос журналистов в эфире «Радио Свобода». По его словам, понятие «война» в законопроекте не используется.

Текст документа до сих пор не разглашался.

Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко говорила, что, согласно тексту законопроекта, к России будет применяться определение «страны-агрессора». Работа над законопроектом на 99,9% завершена, документ готов к регистрации в парламенте, уточняла она.