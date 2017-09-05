Российское генконсульство в Хьюстоне возобновит работу 6 сентября

Генконсульство России в Хьюстоне, которое закрылось на прошлой неделе из-за урагана «Харви» и частично восстановило работу на этой неделе, начнет работать в штатном режиме с 6 сентября. Об этом сообщили в консульстве.

«6 сентября генеральное консульство в полном объеме возобновляет прием посетителей согласно имеющейся записи», — отметили в ведомстве. 6, 7 и 8 сентября во второй половине дня будет проводиться дополнительный прием граждан с 14.30 до 16.30.

«Просим граждан, которые не смогли посетить генконсульство в связи с ураганом "Харви" и наводнением 28 августа-1 сентября, повторно записаться для подачи документов в дополнительно выделенное время по телефону 713-337-33-00 или электронной почте appointment@rusconshouston.org», — уточнили в генконсульстве.

Здание, в котором расположено консульство, было подтоплено и обесточено десять дней назад.