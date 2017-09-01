Ураган «Харви» лишил США 60% этилена

Ураган «Харви», затопивший индустриальные районы Техаса, лишил США более 60% основного нефтехимического сырья - этилена, сообщило агентство PetroChemWire. В Техасе расположены три четверти всех мощностей по производству этилена в США, многие заводы остановили работу из-за наводнения, сообщает агентство Bloomberg.

«Этилен - важнейший продукт нефтехимии, который влияет на всю отрасль», - заявил аналитик консалтинговой компании Nexant Чираг Котари.

Последствия дефицита этилена на всей территории США могут оказаться существенными и длительными, полагают эксперты. Этилен - сырье для крупнотоннажных полимеров, антифризов, автокомпонентов, полиэфирных волокон, в том числе текстильных, пластиковых труб и изоляции.

По словам аналитика Alembic Global Advisors Хассана Ахмеда, на этилен и его производные приходится около 40% всей мировой торговли химикатами. Доля США на этом рынке - около 20%, и даже до урагана «Харви» предприятия по производству этилена по всему миру работали почти на полную мощность, поэтому возможности наращивания его выпуска в других регионах и странах крайне ограничены. «Любая небольшая заминка резко изменит соотношение предложения и спроса, а сейчас все намного серьезнее», - отметил Ахмед.

Химзаводы на побережье Мексиканского залива строились с расчетом на ураганный ветер и наводнения, но, несмотря на это, ураган «Харви» нанес отрасли существенный ущерб. В числе пострадавших предприятий - завод LyondellBasell в Корпус-Кристи, Exxon в Бэйтауне, Chevron Phillips Chemical в Порт-Артуре, Formosa Plastics в Пойнт-Комфорте и другие.

Спрос на этан и бутан, используемые для синтеза этилена, в США упал почти на 90% из-за закрытия заводов, отмечает PetroChemWire.