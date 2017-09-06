Посольство предостерегло россиян в Мьянме от посещения людных мест

Посольство России в Мьянме призывает находящихся в этой стране россиян проявлять бдительность и избегать многолюдных мест. Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Рекомендуем всегда иметь при себе средства мобильной связи», - отмечается в сообщении.

В посольстве напомнили, что 5 сентября власти Республики Союз Мьянма выступили с предупреждением «о возрастании угрозы терактов со стороны экстремистских сил, связанных с действующими на территории Ракхайнской национальной области подпольными группировками».

«Компетентные органы РСМ располагают информацией о планах боевиков совершить террористические акции с применением взрывных устройств против гражданского населения в крупных мегаполисах страны, включая Нейпьидо, Янгон и Мандалай», - сказано в сообщении.

Власти предпринимают дополнительные меры безопасности в целях предотвращения такого развития событий, подчеркнули в российском посольстве.

В Мьянме обострился конфликт, вызванный враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты борются за создание государства на территории штата Ракхайн.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.

Ситуация ухудшилась 25 августа, когда боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» напали на пункты полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю превысило 400. Из-за вспышки насилия в соседней Бангладеш уже приняли около 90 000 беженцев рохинджа, передавал ТАСС.