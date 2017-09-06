Власти Москвы не согласовали пикет в поддержку мусульман Мьянмы

Московские власти отказали в проведении 8 сентября пикета в поддержку мусульман-рохинджа у посольства Мьянмы. По замыслу организаторов, в пикете должны были принять участие до 200 человек.

В префектуре Центрального административного округа Москвы отказали в проведении акции, рассказал телеканалу «Дождь» ее организатор Арслау Хасавов. Власти объяснили свое решение тем, что заявление было подано с нарушениями, в документе не была прописана цель пикета. Также у посольства Мьянмы на Большой Никитской недостаточно места для публичного мероприятия: проведение пикета на узком тротуаре будет мешать пешеходам и автомобильному движению. Акция ограничит доступ москвичей к госучреждениям, указали в префектуре.

«С учетом изложенного согласовать проведение данного публичного мероприятия не представляется возможным», – приводит «Дождь» выдержку из ответа за подписью зампрефекта ЦАО Кирилла Воронцова.