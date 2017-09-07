Авиация коалиции ликвидировала двух главарей «Исламского государства» в Сирии

Военные самолеты международной коалиции, возглавляемой США, уничтожили двух главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России. Авиаудары наносились вблизи города Маядин на востоке Сирии, передает ТАСС со ссылкой на заявление штаба коалиции.

«В результате авиаудара коалиции 4 сентября были уничтожены два главаря ИГ около Маядина, Сирия. Ликвидация этих ключевых фигур ИГ нанесла удар по техническим возможностям группировки», - говорится в заявлении.

Ликвидированные боевики отвечали в группировке за закупки и создание взрывчатых веществ, разрабатывали планы проведения терактов, минировали автомобили и здания, а также занимались воздушной разведкой.