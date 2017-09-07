Власти Сирии сообщили ООН об открытии доступа к Дейр-эз-Зору

Сирийское правительство поставило ООН в известность об открытии доступа по дороге к отдельным районам города Дейр-эз-Зор, расположенного на востоке страны. На протяжении трех последних лет город был в осаде. Об этом рассказал официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Дороги к некоторым осажденным областям города Дейр-эз-Зор были открыты. 93 500 человек, которые находились под осадой «Исламского государства» три года, ранее получали помощь только от сбросов грузов с воздуха от Всемирной продовольственной программы», — уточнил Дюжаррик.

Ранее СМИ сообщили о том, что военнослужащие сирийской армии разминировали пути снабжения на западе города Дейр-эз-Зор. В Минобороны России сообщали об отправке гуманитарного конвоя в освобожденные районы города. Местным жителям были направлены продовольствие, вода, медикаменты и предметы первой необходимости.