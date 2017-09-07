СМИ: в центре Лондона произошел взрыв

В центре Лондона произошел небольшой взрыв, пострадал мужчина. Полицейские перекрыли Оксфорд-стрит, передает ВВС.

Как пишет Daily Star, в результате происшествия на улицах города возникла паника. Издание опубликовало видеоролик одного из очевидцев. На кадрах виден дым. Как пишут СМИ, взрыв связан с неполадками в электросети.

Причины ЧП выясняют сотрудники полиции. «Мы имеем дело с небольшим взрывом энергосистемы», - говорится в официальном заявлении Скотленд-Ярда.