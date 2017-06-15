Число погибших при пожаре в Лондоне выросло до 17

Жертвами пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне, по последним данным, стали 17 человек, сообщает BBC. Ранее сообщалось о 12 погибших. Спасатели отмечают, что не надеются найти выживших после пожара. В больницах остаются более 30 человек, 17 из которых находятся в критическом состоянии.

Крупный пожар в многоэтажном жилом доме в Лондоне произошел накануне. Полиция не нашла данных, указывающих на то, что это теракт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести тщательное расследование произошедшего.