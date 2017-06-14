Число погибших при пожаре в многоэтажке Лондона выросло до 12

Число жертв пожара в жилой многоэтажке Гренфелл-тауэр в Лондоне выросло до 12, сообщает BBC со ссылкой на полицию. При этом 68 человек были госпитализированы, 18 из них в критическом состоянии.

В полиции отмечают, что некоторые жильцы дома числятся пропавшими без вести. «К сожалению, я не думаю, что мы еще найдем выживших», - заявил шеф лондонской полиции Стюарт Канди, уточнив, что пожарные осмотрели практически всю высотку. Сколько человек пропало без вести, не уточняется.

Сообщение о пожаре поступило в 0.45 ночи по местному времени, вскоре здание загорелось целиком. К утру башня уже в основном дымилась, хотя, по словам очевидцев, на верхних этажах еще мелькало пламя. Как отмечало ВВС, автоматический водомет, который направлен на башню, добивает до высоты 10-го этажа, а выше не достает. Пожарные, которые помогали эвакуировать жильцов, сумели подняться не выше 20-го этажа.