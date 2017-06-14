Полиция Лондона: в Гренфелл-тауэр погибли не менее шести человек

По предварительным данным, при пожаре в Гренфелл-тауэр в Лондоне погибли шесть человек. Как передает ВВС, это объявил представитель городской полиции Стюар Канди. Он не исключает, что количество жертв может возрасти, поскольку поисковая операция в здании займет несколько дней, здание сложное и большое. Из сообщения ВВС следует, что пожар, который начался вскоре после полуночи по лондонскому времени, все еще продолжается на 13.45 мск. Утром служба скорой помощи города сообщала, что в больницы доставлены 50 пострадавших.

В ходе эвакуации пожарные не смогли подняться выше 20-го этажа 24-этажного многоквартирного дома, говорила ранее комиссар пожарной службы Лондона Дэни Коттон. Она выражала уверенность, что погибшие есть, но найти их будет непросто.

Выжившие рассказывали, что, убегая в задымленные коридоры, они не могли добудиться некоторых родственников. По словам некоторых, сигнала пожарной тревоги не было. Уже во время пожара очевидцы рассказывали, что видели снаружи сигналы, похожие на огни фонариков и мобильных телефонов на крыше горящего здания и в окнах верхних этажей, что люди пытались спускаться с балконов и звали на помощь из окон. Достаточно поздно утром в одном из окон обугленного дома был виден живой мужчина.

В Гренфелл-тауэр размещалось 120 квартир. ВВС сообщала, что там 20 этажей из 24 были жилые. Здание принадлежит местному совету. Недавно управляющая компания провела там двухлетний ремонт, заменив внешнюю облицовку и систему отопления, ремонт стоил 10 млн фунтов.