В Псковской области возбуждено дело о попытке подкупа избирателей

Следственное управление СК России по Псковской области возбудило уголовное дело о попытке подкупа избирателей накануне дополнительных выборов депутата Псковского областного собрания и депутатов Псковской городской думы 10 сентября. Об этом областная прокуратура проинформировала губернатора области Андрея Турчака, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Оксану Ширан.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 141 УК России по факту воспрепятствования свободного осуществления гражданами своих избирательных прав, соединенного с подкупом и совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Дело возбуждено «в отношении неустановленных лиц». Виновным грозит штраф до 300 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.