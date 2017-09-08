Осужденный по «Болотному делу» Иван Непомнящих уехал из России

Иван Непомнящих, который был осужден по «болотному делу» на два с половиной года и недавно освободился из ИК-1 в Ярославской области, покинул Россию, сообщает фонд «Общественный вердикт».

«Сейчас Непомнящих приземлился в аэропорту Праги. В дальнейшем бывший политзаключенный отправится на учебу в США», — говорится в сообщении фонда.

Он в 2015 г. стал 33-м фигурантом дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 г. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Непомнящих вышел на свободу из ярославской ИК-1 24 августа.