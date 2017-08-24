Осужденный по «болотному делу» Непомнящих вышел на свободу

Осужденный на два с половиной года по «болотному делу» Иван Непомнящих вышел на свободу из ярославской ИК-1, передает «Медиазона» со ссылкой на аккаунт в Facebook фонда «Общественный вердикт». Непомнящих освободился прямо из штрафного изолятора, куда его поместили за трое суток до окончания срока лишения свободы.

В апреле Непомнящих заявил об избиениях в колонии. ЕСПЧ обязал Россию принять срочные меры в связи с этим — провести независимое медицинское обследование пострадавших, предоставить заявителям беспрепятственный доступ к адвокатам. ФСИН заявила, что независимая комиссия не обнаружила у Непомнящих травм. Однако в мае начальник ярославской колонии № 1, где избили фигуранта «болотного дела», был уволен.

Непомнящих в 2015 г. стал 33-м фигурантом дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 г.