После избиения фигуранта «болотного дела» Непомнящих уволен начальник колонии

Уволен начальник ярославской колонии № 1, где были избиты фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих и еще двое заключенных — Руслан Вахапов и Евгений Макаров. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт» в Facebook.

«Уволен начальник ярославской колонии № 1, где 21 апреля были избиты заключенные. И даже уже назначили нового. Официально подтверждается, что теперь ИК-1 Ярославской области возглавляет Николаев Дмитрий Александрович, подполковник внутренней службы», — говорится в сообщении фонда.

Ранее ЕСПЧ обязал Россию принять срочные меры в связи с избиением Непомнящих — провести независимое медицинское обследование пострадавших, предоставить заявителям беспрепятственный доступ к адвокатам.