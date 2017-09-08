Удальцова допросили в Следственном комитете

Координатор «Левого фронта», оппозиционер Сергей Удальцов допрошен в Следственном комитете России о массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 г. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, решение о его допросе было принято «после пресс-конференции, на которой Удальцов сделал ряд заявлений относительно акций протеста, а также дал оценку действиям лиц, связанных с этими событиями». Удальцов был допрошен «о лицах, возможно причастных к организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади в 2012 г.» (цитата по «Интерфаксу»).

Оппозиционер после выхода с допроса заявил, что отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. «Как я и предполагал, вопросы следствия касались "болотного дела" - действий тех или иных участников выступлений. Я подозреваю, что следствие хотело получить от меня показания на лидеров оппозиции», - приводит его слова ТАСС.

Удальцов добавил, что с него взята подписка о неразглашении материалов следствия, он не может назвать имена деятелей оппозиции, относительно действий которых следствие хотело получить показания.

Ранее оппозиционер говорил, что он вызван к следователю в качестве свидетеля. Его адвокат Виолетта Волкова отметила, что он явится на допрос, однако, скорее всего, откажется от дачи показаний.

8 августа 2017 г. Удальцов освободился из колонии, где отбыл 4,5 года заключения. В июле 2014 г. Мосгорсуд признал Удальцова и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве и попытке организации массовых беспорядков на территории России.