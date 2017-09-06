Удальцов откажется от дачи показаний в Следственном комитете

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов явится 8 сентября в Следственный комитет России (СКР), куда его вызвали в статусе свидетеля по уголовному делу о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Виолетту Волкову.

«Он, конечно, не особо хочет, но придет. Что касается дачи им показаний по данному делу, то нетрудно предугадать его действия. Как и всегда, Удальцов откажется от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции», - пояснила адвокат.

По словам юриста, повторное привлечение Удальцова в качестве обвиняемого по данному делу маловероятно, так как он уже был осужден и полностью отбыл назначенное наказание по данному делу.

Накануне официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что Удальцов вызван на допрос. Она не стала уточнять, по какому делу его вызвали и в каком статусе. Месяцем ранее Удальцов освободился из колонии, где отбыл 4,5 года заключения за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве.