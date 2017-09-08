Посол России в США рассказал о встрече с Трампом

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о первой встрече с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, атмосфера была добрая и конструктивная.

«Президент Трамп встретил дружелюбно и тепло… Атмосфера была очень добрая, конструктивная, благожелательная. По крайне мере, я так почувствовал, это мое личное ощущение», — сказал он.

По его словам, Россия готова к конкретным шагам по улучшению отношений с США. «Мы выступаем за улучшение двусторонних отношений. Мы хотим, чтобы наши отношения были доверительными, взаимоуважительными, равноправными и, конечно же, взаимовыгодными», — сказал Антонов.

Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа. Он сменил на этом посту Сергея Кисляка, который руководил российской дипломатической миссией в США с 2009 г.