Против бывшего мэра Ростова Юрия Бойко возбудили уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора Ярославской области, экс-мэра Ростова Великого Юрия Бойко. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при реализации целевой программы по строительству сетей водоснабжения и канализации.

«По данным следствия, Бойко в рамках реализации областной целевой программы заключил с компанией "Радострой" муниципальный контракт по строительству сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации на сумму 282 млн руб. Генподрядчик "Радострой" не производил работы, но глава города перечислил в 2012 г. более 10 млн руб. по документам о якобы выполненных работах», - рассказали в Следственном управлении СКР по Ярославской области.

В результате незаконных действий чиновника объекты канализации и водоснабжения до сих пор не введены в эксплуатацию, а бюджетам Ярославской области и города Ростова причинен ущерб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления). Решается вопрос о мере пресечения.