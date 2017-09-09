В Минобороны ответили на слова министра обороны ФРГ об учениях «Запад-2017»

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова министра обороны Германии о предстоящих учениях «Запад-2017».

«Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 000 российских военнослужащих, привлекаемых на учения “Запад-2017” и таящихся в связи с этим угрозах Европе», — сказал Конашенков.

В четверг Урсула фон дер Ляйен заявила, что в учениях «Запад-2017» примут участие свыше 100 000 военнослужащих. «Я полагаю, нет никаких сомнений в том, что мы здесь видим демонстрацию боеспособности и мощи России», — сказала она.

Конашенков добавил, что немецкая сторона своевременно получила всю информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности войск, привлекаемых к учениям.