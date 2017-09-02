Украина проведет учения одновременно с «Западом-2017»

Вооруженные силы Украины с 12 по 15 сентября проведут учения «Непоколебимая устойчивость-2017». Об этом сообщил начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВС Украины генерал армии Виктор Муженко.

«Целью учений мы рассматриваем наращивание возможностей органов военного управления по осуществлению управления войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий», — приводятся слова Муженко на сайте минобороны Украины.

Эти учения частично пересекаются с российско-белорусскими маневрами «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября. Они носят плановый характер и проводятся раз в два года. В них планируется задействовать около 13 000 военных.