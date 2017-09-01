Южнокорейские и японские истребители провели совместные маневры с американскими B-1B

Совместные маневры южнокорейских и японских истребителей, а также американских сверхзвуковых бомбардировщиков B-1B над Корейским полуостровом завершили традиционные ежегодные учения, проводимые Вашингтоном и Сеулом. Как сообщает Reuters, в них также приняли участие 4 американских истребителя-бомбардировщика F-35B.

«Эта сложная миссия наглядно демонстрирует нашу солидарность с союзниками и подчеркивает расширение сотрудничества для защиты от этой общей региональной угрозы», - приводит слова командующего Тихоокеанскими ВВС генерала Терренса Дж. О'Шогнесса. Маневры произведены через два дня после запуска Северной Кореей баллистической ракеты «Хвасон-12» чрез территорию Японии. «Действия Северной Кореи представляют угрозу для наших союзников, партнеров и родины, и ответ на их дестабилизирующие будет соответствующим», - подчеркнул генерал.

СБ ООН ранее назвал испытания угрозой глобальной безопасности. США не исключают силового сценария решения проблемы. Россия предостерегает от такого развития событий.