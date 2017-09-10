Постпред Украины заявил об изменении стиля поведения России в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко считает российского коллегу Василия Небензю «другим человеком», без «нахальства» и «нескрываемой злобы по отношению к Украине, которую постоянно демонстрировал» его предшественник Виталий Чуркин.

«Заметно, что очень резко изменился стиль и, я сказал бы, к лучшему. Посол Небензя — другой человек с более взвешенным подходом. Каких-то негативных эмоций в адрес Украины я от него не видел и не слышал. Посмотрим, как будет дальше, это только начало. Будем надеяться, что, возможно, это приведет и к изменению тактики в позитивном ключе для нас», — сказал Ельченко в интервью агентству «Укринформ».

Небензя стал постпредом России при ООН в июле этого года. Он сменил Чуркина, который умер 20 февраля в Нью-Йорке от сердечного приступа.