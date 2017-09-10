Ураган «Ирма» приближается к штату Флорида

Национальный центр предупреждения ураганов США сообщает, что «Ирма» движется с северо-западной части Кубы в сторону американского штата Флорида. Ураган снова усилился до четвертой, предпоследней, категории.

Ожидается, что в ближайшие часы стихия ударит по южной части Флориды. Сейчас там фиксируются шквалистые порывы ветра и штормовое волнение моря.

Губернатор штата Рик Скотт распорядился эвакуировать 6,3 млн человек. Тем, кто не успел покинуть опасные районы, рекомендовано оставаться на местах, потому что эвакуироваться уже поздно. Президент США Дональд Трамп провел совещание с членами федерального правительства.

«Этот ураган обладает огромной разрушительной силой, и я прошу всех, кто окажется в зоне его действия, выполнять все указания властей. Собственность можно восстановить, жизнь — нет, поэтому вопросы безопасности должны стоять на первом месте», — обратился Трамп к гражданам.

Ночью ураган прошел рядом с Гаваной. Порывы ветра достигали 121 км/ч и сопровождались ливневыми дождями. Высота волн достигала 6-9 м. Число жертв урагана в странах Карибского бассейна превысило 20.