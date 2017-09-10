СМИ сообщили о задержании 130 мусульман в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошел несанкционированный митинг мусульман в поддержку рохинджа в Мьянме. По данным «Фонтанки», полиция задержала порядка 130 человек.

В отношении задержанных оформляют протоколы об участии в незаконной акции по ст. 20.2 КоАП РФ (штраф до 20 000 руб.). В отношении тех, кто оказал сопротивление, также оформляют протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (арест или штраф).

Рохинджа считают себя коренным населением штата Ракхайн. Власти Мьянмы, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.

Конфликт обострился 25 августа, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа. Жертвами столкновений стали около 400 человек.