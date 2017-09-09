За две недели Мьянму покинули около 300 000 мусульман-рохинджа

По данным управления верховного комиссара ООН, с 25 августа более 290 000 мусульман-рохинджа были вынуждены уехать из Мьянмы в Бангладеш из-за конфликта в Ракхайне.

В ООН отметили, что резкое увеличение числа прибывающих беженцев отмечается со среды, лагеря, созданные для них вдоль границы, переполнены.

Рохинджа считают себя коренным населением штата Ракхайн. Власти Мьянмы, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.

Конфликт обострился 25 августа, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа. Жертвами столкновений стали около 400 человек.