Поезд с Саакашвили задержали в польском Перемышле

Бывший глава Одесской администрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пытался уехать на поезде «Интерсити» из Польши на Украину. Его сопровождают политики, украинские депутаты и журналисты.

Поезд задержали в польском Перемышле. Как сообщил бывший украинский народный депутат Егор Фирсов, который сопровождает Саакашвили, поезд дальше не поедет, остальных пассажиров отвезут на территорию Украины на автобусах. Пассажирам объявили, что поезд не поедет, пока из него не выйдет человек, которому запрещен въезд на Украину.

По словам депутата Юрия Деревянко (фракция «Батькивщина»), никакого запрета на въезд на Украину Саакашвили по состоянию на вечер субботы не было.

Сам Саакашвили заявил, что поезд не отправляется по приказу украинского президента Петра Порошенко.