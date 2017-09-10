Захарова прокомментировала слова постпреда Украины при ООН о Чуркине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко об изменении стиля поведения России в организации.

«Украинский постпред при ООН нападать горазд на мертвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил», – сказала Захарова РБК.

Ранее Ельченко заявил, что считает российского коллегу Василия Небензю «другим человеком», без «нахальства» и «нескрываемой злобы по отношению к Украине, которую постоянно демонстрировал» его предшественник Виталий Чуркин.

Небензя стал постпредом России при ООН в июле этого года. Он сменил Чуркина, который умер 20 февраля в Нью-Йорке от сердечного приступа.